لاعب صيني ينهي موسم شوكوروف مع الشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم، أمس، إيقاف لاعب المنتخب الصيني، الدولي وي شيهاو لمدة شهر، مع إمكانية طرده أيضاً من فريقه غوانغجو إيفرغراند، بسبب تدخل عنيف، وصف بالشرير، ضد لاعب منتخب أوزبكستان وفريق الشارقة، شوكوروف، حيث تأكد انتهاء موسم اللاعب الأوزبكي، بعد أن تعرّض لكسر في الرجل سيتطلب عملية جراحية وغياباً من شهرين إلى خمسة أشهر.

وكشفت تقارير صحافية صينية أن شيهاو حاول اللحاق باللاعب الأوزبكي قبل أن يركله بمسامير حذائه من الخلف على ربلة ساقه، بيد أن الحكم اكتفى بتوجيه بطاقة صفراء له بدلاً من طرده.

ولم يتمكن شوكوروف من إكمال المباراة، ثم نقل إلى المستشفى ليتبين أنه سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة. وخاض وي 10 مباريات مع منتخب الصين، وأمضى معظم مسيرته في البرتغال. يذكر أن الشارقة يتصدر حالياً دوري الخليج العربي بفارق ثماني نقاط عن العين الوصيف، وتسع عن شباب الأهلي الثالث.