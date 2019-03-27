المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زيارة

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك استياء كبيراً في اتحاد الكرة، لقيام أمين عام الهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار بزيارة مفاجئة لتفقد منشآت وملاعب الاتحاد في دبي، دون تنسيق مسبق مع مسؤولي الاتحاد.

بوشلاخ

تُشارك عضو اتحاد كرة القدم أمل بوشلاخ، متحدثةً في المؤتمر الأول للرياضة العربية (التحديات والفرص)، الذي يعقد بالقاهرة اليوم وغداً، وسيتم تخصيص إحدى جلساته لمناقشة كرة القدم النسائية العربية (واقع وتطلعات).

مشجعون

طلب مشجعو أحد أندية دوري الخليج العربي، الظهور في لقاء إعلامي، سيتم تخصيصه لعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك للرد على أسباب تراجع نتائج الفريق، وتوجيه الاستفسارات كافة التي تحتاج إلى إجابة من الجمهور.