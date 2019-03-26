محمد بن زايد: دعم أصحاب الهمم أصبح جزءاً من الخطط الاستراتيجية للدولة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اللجنة العليا والمنظمين للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019».

وأشاد سموه خلال استقباله الوفود في مجلس قصر البحر، بمنظومة الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة العليا والمنظمون والمتطوعون من داخل الدولة وخارجها والشركاء والداعمون، ما جسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات ومكانتها في تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير الدولية.

وقال سموه «الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق أهداف الأولمبياد، وإيصال رسالة دولة الإمارات الإنسانية إلى العالم حول أهمية التضامن مع أصحاب الهمم، وتمكينهم في مجتمعاتهم للانتقال بهم من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة المشاركة والفاعلية والتأثير».

وأضاف سموه أن نجاح استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية يأتي تتويجاً لاهتمامها والجهود التي تبذلها لتمكين أصحاب الهمم والعمل على إدماجهم في المجتمع، وتفعيل دورهم في مختلف مجالات العمل الوطني كونهم شركاء في مسيرة التنمية والتقدم، مؤكداً أن دعم أصحاب الهمم أصبح جزءاً من الخطط الاستراتيجية للدولة لإتاحة مزيد من الفرص لهم وتحقيق التضامن والتآزر بين جميع فئات المجتمع.

وأكد سموه نهج الدولة واستمرار مساعيها ومبادراتها في تعزيز الجهود المبذولة على مستوى العالم، لبناء مستقبل أفضل لأصحاب الهمم في مختلف مناطق العالم.

من جانبها، أعربت اللجنة العليا والمنظمون والرعاة عن الفخر والاعتزاز بالمشاركة في إنجاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، مثمنين الدعم والتوجيه والمتابعة التي حظي بها الأولمبياد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكل المسؤولين في دولة الإمارات والإمكانات التي وفرت ليحقق هذا النجاح، مؤكدين أن قيادة دولة الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل توفير أشكال الدعم كافة للحدث.

وقال رئيس المراسم الرئاسية في وزارة شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة محمد عبدالله الجنيبي، إن المتابعة المتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته ومشاركته المباشرة ودعمه كانت الأساس في تميز هذا الحدث العالمي، وخروجه بالصورة التي تليق بالوجه الحضاري لدولة الإمارات وريادتها في تمكين أصحاب الهمم من إبراز إمكاناتهم وقدراتهم ومساهمتهم بفاعلية وإيجابية في مجتمعهم، الأمر الذي عزز الدافعية وحفز الجميع من منظمين وإداريين ولاعبين على بذل مزيد من العطاء في سبيل نجاح هذه البطولة العالمية، منوهاً بأن نجاح تنظيم الأولمبياد جاء ثمرة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد والجهود التي بذلتها الجهات والمؤسسات والأفراد كافة.

ولفت محمد عبدالله الجنيبي، إلى أن العمل في لجان الأولمبياد أبرز قيادات شابة متميزة وطموحة من المنتدبين من حكومة الإمارات وطيران الاتحاد وشركة «مبادلة» وغيرها من الجهات، والذين نفخر بهم وبعطائهم في خدمة الفعاليات والأحداث الوطنية.

وشارك في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019» نحو 7500 رياضي تنافسوا ضمن 24 رياضة مختلفة، في الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم الذي استضافته الدولة خلال الفترة من 14 وحتى 21 من الشهر الجاري.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

ولي عهد أبوظبي:

• «الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق أهداف الأولمبياد، وإيصال رسالة دولة الإمارات الإنسانية إلى العالم».