المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جلسة

علمت «الإمارات اليوم» أن المدير الفني الجديد للجنة الحكام، علي الطريفي، عقد جلسة مغلقة مع الحكام الدوليين تم خلالها الاستماع الى ملاحظاتهم وآرائهم الخاصة بتطوير التحكيم، وتوفير الأجواء المناسبة التي تمكّنهم من أداء دورهم على النحو المطلوب.

تذاكر

علمت «الإمارات اليوم» أن عدد التذاكر التي تم بيعها لمباراة النصر والأرسنال الإنجليزي الودية التي ستقام اليوم في استاد آل مكتوم، بمناسبة افتتاح الملعب الجديد، عبر موقع بلاتينيوم الخاص ببيع التذاكر وصل إلى 9000 تذكرة.

إصابة

تعرّض رئيس اتحاد لعبة فردية لإصابات بسيطة أثناء ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، والمصادفة كانت تعرّض مرافقيه في التدريب لإصابات أيضاً في اليوم نفسه نتيجة السقوط من على الدراجات.