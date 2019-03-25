الهيئة تلزم الاتحادات بتطبيق قرار منع ازدواجية المناصب دون استثناء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خلال اجتماعه الأول في 2019، أمس، بمقر الهيئة في دبي، برئاسة محمد خلفان الرميثي، وبحضور كل الأعضاء، على إلزام كل الاتحادات الرياضية بتطبيق قرار عدم ازدواجية المناصب وتضارب المصالح، والعمل بهذا التعميم دون استثناء.

وكانت الهيئة قد قررت إيقاف الدعم المالي عن أي اتحاد رياضي لا يلتزم بتطبيق قرار منع ازدواجية المناصب، من بينها اتحاد الكرة الذي يتلقى دعماً مالياً يبلغ 60 مليون درهم سنوياً، وكذلك اتحاد ألعاب القوى.

وقرر مجلس إدارة الهيئة أيضاً تأجيل إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم لمزيد من الدراسة والبحث، واعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمنشطات، برئاسة الدكتورة ريمة محمد الحوسني، وعضوية كل من: مطر علي النيادي، وفيصل خليل حاجي، وأسماء أحمد النعيمي، ودانيا سعيد المهيري.

وتم تشكيل لجنة مراجعة وتعديل الدليل النموذجي لصياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية، من أجل تعميمه على الاتحادات الرياضية، وذلك برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز النومان، وعضوية كل من أعضاء المجلس عيسى هلال، وشريف العوضي، إضافة إلى عبدالمحسن فهد الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية، والمستشار بدر الحمادي، والدكتور محمد فضل الله، والخبير ناصر غريب، من الهيئة.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات سير عمل مسودة قانون الرياضة، حيث يعرض أمام إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لإبداء ملاحظاتها حول مسودة مشروع القانون الرياضي.

وتم الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية لصندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، وماهية الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية، وكيفية سير العمل، والتعامل مع أهداف ومعطيات الصندوق.

وفي ختام الاجتماع، استعرض المجلس آخر مستجدات مبادرة تطوير العمل الرياضي بين الإمارات والسعودية، بعد عقد اجتماعات عدة، بتوجيهات من الأمانة، التي اطلعت على تقارير خاصة في رياضة البولو، ورياضة المرأة، ورياضية الدراجات، وكذلك تم تشكيل لجنة الاستثمار والتسويق المشترك بين الإمارات والسعودية، وقامت بوضع آلية تطويرية لهذا الجانب.