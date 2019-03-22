أرسنال يصل دبي على طائرة الإمارات A380 بملصق لصور اللاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصل فريق أرسنال لكرة القدم، أمس إلى مطار دبي الدولي قادما من لندن، على متن إحدى طائرات الإمارات A380، استعداداً لخوض مباراة ودية أمام فريق النصر، وللمشاركة في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم الثلاثاء المقبل.

وتحمل الطائرة على هيكلها الخارجي ملصقاً جديداً يظهر فيه عدد من نجوم الفريق الأول. وسيعسكر أرسنال في دبي ضمن تحضيراته للعودة لاستئناف المسابقات المحلية في إنجلترا وأوروبا. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أرسنال، بكامل لاعبيه، دبي مقر راعيه «طيران الإمارات».

ويظهر في الملصق شعار نادي أرسنال ونجوم الفريق لوكاس توريرا ومسعود أوزيل وأوباميانغ ومخيتاريان وألكساندر لاكازيت. ويغطي الملصق مساحة واسعة قدرها 383 متراً مربعاً على جانبي هيكل الطائرة الخارجي، بحيث يمكن التعرف إلى صور اللاعبين وهي محلقة في الأجواء.