المرزوقي: اتحاد التنس جاهز لاستضافة بطولة آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكمل اتحاد التنس استعداداته لاستضافة بطولة آسيا الفردية المفتوحة تحت 14 سنة، خلال الفترة من 23 إلى 30 الجاري، بملاعب نادي النصر ليجرلاند في دبي، بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي للتنس، وذلك من خلال تهيئة كل مستلزمات واحتياجات البطولة في الجانب الفني، إضافة إلى ما يتعلق باستضافة الوفود المشاركة والبرنامج الترفيهي المصاحب للبطولة.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف المرزوقي، أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة الشؤون التنظيمية للبطولة، وبما يتناسب والبطولات التي تستضيفها الدولة بمختلف الرياضات، وتوقع المرزوقي مشاركة نحو 90 لاعباً ولاعبة من داخل الدولة وخارجها، وبمشاركة لاعب المنتخب الوطني، عبدالله عبدالعزيز العبدالله، واللاعبة شيخة عبدالله الجناحي، حيث تم تأمين جميع الأمور اللوجستية للراغبين في المشاركة، خصوصاً في ما يتعلق بإقامة الوفود وتامين سبل الراحة لجميع المشاركين، خصوصاً أن البطولة تختص بالأعمار المبكرة.