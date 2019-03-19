«دبي جونيور ريغاتا» تنطلق في شاطئ جميرا السبت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ جميرا في دبي، يوم السبت المقبل، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم، الشهر الماضي، منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين)، بمشاركة 40 متنافساً ينتمون إلى مختلف الأندية البحرية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والحمرية، وقد شهدت بزوغ نجم عدد من المواهب، خصوصاً أبطال فريق الشراع الحديث في نادي الحمرية الثقافي الرياضي.