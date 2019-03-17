«المشخص 3» يحرز لقب سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج القارب المشخص 3 بقيادة الثنائي خليفة بن ذيبان ومحمد الحمري، بطلاً لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

ونجح طاقم القارب في الفوز بالسباق الكبير، ليحقق فوزه الثالث على التوالي بالمركز الأول، ليتصدر المشهد العام ويعتلي قمة الترتيب العام بالعلامة الكاملة وبرصيد 105 نقاط.

في المقابل عاد المركز الثاني إلى القارب التبر 12 بقيادة الثنائي جمعة المهيري وأحمد الهاملي، في حين حل ثالثاً القارب المشخص 33 بقيادة الشقيقين وليد وأحمد حميد بن ذيبان.

وحضر تتويج الفائزين، علي بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي، والمدير التنفيذي بالوكالة محمد الشامسي، ومدير إدارة السباقات مشرف عام السباق هزيم القمزي.