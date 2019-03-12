سباق دبي للقوارب الخشبية في بحر الصفوح الجمعة المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجمعة المقبل، سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات - ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2018-2019.

ويقام السباق الكبير في موقعه المعتاد في المواسم الأخيرة، في (بحر الصفوح)، في الواجهة البحرية لإمارة دبي، بين هلال جزيرة نخلة جميرا الشرقي والمعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب لمسافة تزيد على 30 ميلاً بحرياً، تشمل 5 لفات إضافة إلى لفة البداية. وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الترتيب والتجهيز لتنظيم السباق، بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وبي آند أو ماريناس، التي تحتضن مقر السباق للمرة الثانية هذا الموسم، في إطار التعاون المشترك.