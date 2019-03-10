البولندي بريزيغونسكي بطلاً لرالي دبي الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكّن، أمس، السائق البولندي، جاكوب بريزيغونسكي، حامل اللقب العالمي، من التتويج بلقب رالي دبي الصحراوي (الجولة الثانية في بطولة العالم)، المدعوم من مجموعة عبدالواحد الرستماني ونيسان. وقدم السائق البولندي أداء قوياً في المرحلة الثانية من الرالي، ليحرم الإماراتي الشيخ خالد القاسمي من اللقب، الذي فاز بلقب المرحلة الأولى.

واستطاع بريزيغونسكي قلب الأمور لمصلحته أمام القاسمي، الذي كان متقدماً في منافسات اليوم الأول بفارق 48 ثانية، ليحرز الفوز في اليوم الثاني بفارق دقيقة و10 ثوانٍ، مقابل القاسمي الذي يشارك برفقة الملاح الفرنسي إكزافيير بانسيري على متن سيارة أبوظبي ريسينغ «بيجو 3008 دي كيه آر».

وعلى بعد دقيقتين وثانيتين حلّ ثالثاً في فئة السيارات، الثنائي التشيكي مارتن بروكوب وديفيد كريبال، المشاركان على متن سيارة (فورد رابتور آر إس كروس كنتري)، في الرالي الذي يشكّل الجولة الثانية من مونديال راليات الباها الطويلة للسيارات وسيارات البقي «فيا».

وذهب المركز الرابع لمصلحة الروسي فلاديمير فاسيليف ومواطنه قسطنطين زيلتسوف، بسيارة تويوتا هايلوكس، على الرغم من تحقيقهما أسرع زمن في مرحلة نيسان الخاصة، البالغ طولها 204.93 كم.

وفي فئة الدراجات النارية، تمكن أرون مير من تعزيز صدارته، وانطلق بدراجته للتويج باللقب بفارق سبع دقائق و42 ثانية عن ميلو المشارك بدراجة «كيه تي إم» في الرالي الذي شكّل الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لراليات الباها الطويلة للدراجات النارية «فيم».

وتوج بلقب «تي 2» السائق الروسي أليكساندر بارانيكو، المشارك إلى جانب مواطنه أليكساندر جوركوف، بسيارة تويوتا لاندكروزر.

وتعليقاً على الفوز، قال بريزيغونسكي، الذي مكنه فوزه بنسخة رالي دبي الصحراوي، العام الماضي، من التتويج بلقب كأس العالم لراليات الباها الطويلة: «كانت خطتنا الضغط والضغط بكل ما أوتينا من قوة، لحقنا بالقاسمي بعد مسافة 150 كم، وبعد ذلك قدنا جنباً إلى جنب، ولمدة 10 كيلومترات كنا نطارد بعضنا بعضاً بالقفز فوق الكثبان الرملية، لقد فقدت نحو دقيقتين بعدما علقنا في الرمال، لكننا دفعنا بقوة وقفزنا فوق الكثبان الرملية حتى النهاية، سعداء حقاً واستمتعنا بها كثيراً».

وتوج الفائزين مدير أول للتسويق والاتصالات في مجموعة عبدالواحد الرستماني محمد عقيل، والمدير العام لحلبة دبي أوتودروم، فيصل السهلاوي، وكذلك عضو لجنة رياضة السيارات جمال المدفع، والمدير العام لنادي الإمارات للسيارات ماهر بدري.

ترتيب السيارات

1. جاكوب بريزيغونسكي/‏ تيمو غوتشاك (بولندا/‏ ألمانيا) 5:15:10 ساعات.

2. خالد القاسمي /‏ إكزافيير بانسيري (الإمارات/‏ فرنسا) 5:16:20.

3. مارتن بروكوب /‏ ديفيد كريبال (التشيك /‏ التشيك) 5:18:22.

ترتيب الدراجات النارية

1. أرون مير (الإمارات) 6:10:13.

2. بنجامين ميلو (الإمارات) 6:17:55.

3. مارك أكرمان (الإمارات) 6:18:58.