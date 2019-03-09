لجنة كرة السيدات تنظم مهرجاناً كروياً احتفالاً بيوم المرأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت لجنة كرة القدم للسيدات مهرجاناً كروياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من الشهر الجاري من كل عام، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وتحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وشارك في المهرجان لاعبات منتخبنا الوطني للسيدات مع 100 طالبة من مختلف مدارس الدولة تحت عمر 12 سنة، وأقيمت جميع فقرات المهرجان ضمن برنامج الواعدات الذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الاتحادين الدولي والقاري، بهدف الاكتشاف المبكر للفتيات الموهوبات في نشاط كرة القدم.