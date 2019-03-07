المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سفر

تقرر أن تسافر بعثة الوصل إلى كربلاء العراقية بعد غد، استعداداً لمواجهة الزوراء في دوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل، إذ غادر وفد وصلاوي أمس، لتجهيز الترتيبات كافة الخاصة باستقبال بعثة «الإمبراطور».

فرصة

علمت «الإمارات اليوم» أن مباراة النصر وشباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي هي الفرصة الأخيرة لمدرب النصر، الإسباني خوسيه سان بينات، بعد إقصاء الفريق من بطولتين في 10 أيام، إضافة إلى عدم تحقيق أي فوز في خمس مباريات.

لجنة

علمت «الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم قرر تشكيل لجنة فنية جديدة للفريق الأول، مختصة بالتعاقدات مع اللاعبين والمدربين الجدد، بعد مهاجمة الجمهور للنادي بسبب اختيارات اللاعبين الأجانب والمدرب الجديد.