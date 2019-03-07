حميد النعيمي: الإمارات تفخر بترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني

المصدر: عجمان - وام

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن «الإمارات تفخر وتعتز بما تقدمه من مبادرات لترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني»، وأكد سموه أن استضافة الإمارات شعلة الأمل، ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بأن تكون حاضنة لأصحاب الهمم، وتجسد المبادئ التي تقوم عليها الإمارات.

وأكد سموه اعتزازه بدعم هذا الحدث التاريخي، واستضافة شعلة الأمل في عجمان، مضيفاً أن جميع مؤسسات الإمارة الاتحادية والمحلية وكل الدوائر والجهات المختصة، بذلت جهوداً حثيثة للتأكيد على حسن استضافة الشعلة والقائمين عليها وإنجاح الفعالية.

وقال سموه إن «شعلة الأمل أضاءت للقاصي والداني القيم الإنسانية التي تؤكد عليها دولة الإمارات وقادتها وشعبها العزيز، وغرستها في نفوس أبناء وبنات هذا الوطن الحبيب»، مشيداً سموه بالمعاني الفاضلة التي تعبر عنها من التضامن والمودة والاحترام المتبادل، وتتبناها الدولة، خصوصاً في عام التسامح، وهي قيم تقوم عليها دولة الإمارات ويتمسك بها أبناء الوطن من قادة وشعب، بما يعزز مكانة الإمارات بين أكثر الدول تسامحاً على مستوى العالم.

وأضاف سموه أن استضافة أبوظبي لأكبر حدث رياضي إنساني في العالم، دليل على سمو الطموحات التي تسعى إليها الدولة، بعد أن صارت قبلة للعديد من المناسبات العالمية الكبرى.

وتستقبل عجمان، اليوم، الشعلة في إطار جولتها بإمارات الدولة، وقال رئيس اللجنة الرياضية في القيادة العامة لشرطة عجمان، العقيد محمد بن هندي، إن مسارها يبدأ من حديقة العلم في التاسعة صباحاً، ليمر عبر شارع الجامعة وصولاً إلى مبنى الجامعة، ثم ينطلق المسار الثاني الساعة 11 صباحاً من بداية طريق الزوراء، وصولاً إلى الدوار المقابل لدائرة التنمية السياحية، لينتهي في الزوراء مارينا (1).

فيما ينطلق الثالث الساعة 12 ظهراً من جانب محطة خدمة أدنوك في شارع الشيخ خليفة بالقرب من فندق رمادا، وصولا إلى الكورنيش بجانب مجمع المطاعم.

وتختتم الفعاليات في المسار الرابع، الذي ينطلق الساعة الرابعة عصراً، من دوار السفينة على شارع الكورنيش وصولاً إلى مرسى عجمان.

تنطلق مسيرة الشعلة

بعجمان في التاسعة

صباح اليوم، وتختتم

الرابعة عصراً.