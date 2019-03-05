"الانضباط" تقرر عقوبات على نواد ولاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة نادي الوصل بالغرامة 50 الف درهم بسبب تلفظ جمهور النادي بالفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة الفريق ضد فريق الإمارات في دوري الخليج العربي.

وغرمت نادي الفجيرة 30 الف درهم بسبب قيام جمهور النادي برمي أحذية وزجاجات مياه تجاه حكم مباراة الفريق أمام الشارقة في دوري الخليج العربي.

وقررت لجنة الانضباط معاقبة لاعبي الفجيرة مهند خميس وأحمد موسى بإيقاف كل منهما مباراة واحدة وتغريم كل منهما 30 الف درهم لمحاولتهما الاعتداء على حكم مباراة الفريق ضد الشارقة في دوري الخليج العربي.

وأجلت الانضباط في اتحاد الكرة البت في شكوى نادي الفجيرة ضد مسؤول تقنية الحكم الفيديو في اتحاد الكرة الى الاجتماع المقبل، وطلبت نسخة من شريط الفيديو الخاص بسيارة الحكم الفيديو خلال مباراة الفجيرة مع الشارقة في دوري الخليج العربي.