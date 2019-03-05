منتخب الشطرنج يفوز على فلسطين في افتتاح البطولة العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز منتخب الشطرنج على فلسطين بنتيجة 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، في الجولة الأولى من البطولة العربية للفرق، التي انطلقت أول من أمس بمدينة الحمامات التونسية، وينظمها الاتحاد العربي للشطرنج مع الجامعة التونسية للعبة، حيث فاز لاعب المنتخب جاسم عبدالرحمن الحوار على الفلسطيني وائل الجعبة، وعمران الحوسني على عز الدين خالد، وتعادل اللاعب أحمد فريد مع الفلسطيني أحمد نضال، وخسر عمار السدراني أمام غيث عصام.

وفي مسابقات السيدات للفرق، خسر المنتخب أمام الجزائر بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة، حيث خسرت آمنة نعمان أمام الجزائرية أمينة مزيود، وخسرت وافية درويش أمام حياة طوبال، وتعادلت ياسمين علي مع لينا ناصر، فيما كان الفوز الوحيد للاعبة المنتخب روضة السركال، التي تفوقت على الجزائرية أميرة حمزة