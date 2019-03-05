«اليوم الرياضي الوطني» ينطلق الخميس بمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل اللجنة الأولمبية الوطنية الاستعدادات لليوم الرياضي الوطني، والتعريف بأهمية أهداف النسخة الرابعة، التي تنطلق يوم بعد غدٍ، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد على مستوى الدولة، في تظاهرة فريدة من نوعها، يعزز دلالتها ومغزاها انعقادها في «عام التسامح». واستعرض فريق العمل التنفيذي للمبادرة، برئاسة الدكتورة مي الجابر، الخطط الموضوعة من النواحي كافة، سواء اللوجستية أو التنظيمية والإدارية، لضمان نجاح الحدث وتقديم نسخة مميزة. وقامت فرق العمل بعقد العديد من اللقاءات والزيارات التعريفية، لشرح ومناقشة أهداف اليوم الرياضي الوطني، وكيفية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.sportsday.ae.