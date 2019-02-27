المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الوصل

تقرر أن يستضيف استاد كربلاء الدولي، في بغداد، مباراة الوصل أمام الزوراء العراقي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، 11 مارس المقبل.

ريان

أظهر لاعب العين، ريان يسلم، مهارة فائقة في رماية الأطباق الطائرة، بجانب مهارته في التمريرات الحاسمة في كرة القدم، إذ نشر اللاعب مقطع فيديو، عبر حسابه في «إنستغرام»، وهو في أحد ميادين الرماية يستمتع بإسقاط الأطباق الطائرة.

عودة

يستعيد العين، في مواجهة شباب الأهلي غدٍ، الثنائي: بندر الأحبابي، والبرازيلي كايو لوكاس، بعد استيفاء عقوبة الإيقاف، وكان الأحبابي غاب عن الجولتين الماضيتين بسبب البطاقة الحمراء، بينما لم يشارك كايو في لقاء النصر لتراكم البطاقات الصفراء.