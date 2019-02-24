الثنائي سو وستريشوفا تتوجان بلقب الزوجي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت لاعبة الصين تايبيه سو وي هيش، مفاجآتها في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبات المحترفات، رغم ظهورها الأول في البطولة، وتمكنت من تعويض خروجها من نصف نهائي الفردي، بتحقيقها أمس وبرفقة التشيكية بارباره ستريشوفا لقب النسخة الـ19 لمنافسات الزوجي، عقب الفوز في المباراة النهائية على الثنائي المكون من الروسية إيكترينا ماكاروفا والتشيكية لوسيا هارديشكا بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-4» في المباراة التي جمعتهما على الملعب الرئيس ودامت ساعة و20 دقيقة.

وتقاسمت اللاعبتان سو وستريشوفا جائزة المركز الأول البالغة 149 ألفاً و845 دولاراً أميركياً، فيما اكتفت اللاعبتان الروسية إيكترينا ماكاروفا والتشيكية لوسيا هارديشكا بتقاسم جائزة المركز الثاني البالغة 75 ألفاً و135 دولاراً أميركياً.