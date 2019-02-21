250 ألف رياضي يشاركون ببطولة الرجل الحديدي في سيرلانكا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، الأحد المقبل، بمدينة كولومبو السيرلانكية، بطولة الرجل الحديدي (أيرون مان 70.3)، وتشمل ثلاث ألعاب، هي: السباحة والدراجات الهوائية والجري.

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية تبدأ بالسباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، يليها ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 90.1 كيلومتراً، وتنتهي بالجري لمسافة 21.1 كيلومتراً، فيما يشارك في هذا الحدث سنويًا ما يزيد على 250 ألف رياضي، يمثلون أكثر من 200 دولة في 130 حدثاً حول العالم، حيث تتزايد الأعداد منذ بدء الحدث في نسخته الأولى قبل 39 عامًا.

وتحظى البطولة برعاية الخطوط الجوية السريلانكية، الساعية إلى جذب أبرز الفعاليات الرياضية لجزيرة سريلانكا، باعتبارها مكاناً مضيفاً مفضلاً للفعاليات الرياضية الدولية، ووضع كولومبو كوجهة مهمة للأحداث الرياضية الفريدة.

وقال مدير التسويق في الخطوط الجوية السيرلانكية، ساميندا بريرا: «تتميز الخطوط الجوية السريلانكية بالمشاركة في سباق الرجل الحديدي (أيرون مان 70.3 سريلانكا)، الذي نتصور أن يكون منصة مثالية لترويج وجهة سريلانكا للمسافرين المميزين، كما أن ذلك يكمل سعينا لترويج أحداث صديقة للبيئة، حيث يتم استخدام التضاريس الطبيعية للبلاد كمكان للفعاليات، وبالتالي منع الأثر البيئي لتركيب الإعدادات. كما أن هذا يمنح الرياضيين المتجولين فرصة الاستمتاع بجمال الدولة الخلاب. نحن في (السريلانكية) نتمنى حظاً سعيداً للمشاركين في السباق، ونتمنى أن يستمتعوا بهذه التجربة الرائعة».

- البطولة تقام برعاية الخطوط الجوية السريلانكية،

الساعية إلى جذب أبرز الفعاليات الرياضية لجزيرة

سريلانكا.