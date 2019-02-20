تسجيل 175 هدفاً في الدور الأول لبطولة معهد دبي القضائي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معهد دبي القضائي اختتام منافسات الدور الأول لبطولة خماسيات كرة القدم 2019 «بطولة التسامح» التي يشارك فيها 20 فريقاً من المؤسسات الحكومية، وتقام في ملعب المعهد خلال الفترة من الرابع من فبراير حتى 12 مارس المقبل. وستنطلق اليوم منافسات الدور الثاني بنظام الدوري بين مجموعتين، تضم الأولى: محاكم دبي، والإقامة وشؤون الأجانب، وشرطة دبي، والنيابة العامة، ومؤسسة الإسعاف. وتضم المجموعة الثانية بلدية دبي والدفاع المدني (حامل اللقب) وتاكسي دبي، وجمارك دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. وشهدت مباريات الدور الأول، 175 هدفاً، أحرزها 83 لاعباً، في 27 مباراة.

وتصدر اللاعب وليد أحمد من شرطة دبي قائمة الهدافين بتسعة أهداف.