المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رسالة

وجه لاعب الشارقة، شاهين عبدالرحمن، رسالة عبر حسابه في «إنستغرام»، إلى جمهور «الملك»، مطالباً بحضورهم بقوة في مباراة الفريق المقبلة أمام شباب الأهلي في دوري الخليج العربي.

تحذير

حذر مدرب في دوري الخليج العربي أحد لاعبيه من الإفراط في استخدام الهاتف المتحرك، خلال المعسكرات التي تسبق المباريات الرسمية، مهدداً باتخاذ عقوبات مالية بحقه، إذا ظهر مستخدماً الهاتف في تجمعات الفريق.

سرور

أرسل لاعب فريق الوصل حالياً، محمد سرور، رسالة دعم عبر «إنستغرام»، إلى زميله السابق في فريق الشارقة أحمد الزري، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وحدد النادي غيابه عن الملاعب بمدة ستة أشهر.