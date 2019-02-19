تألّق فرق الفتيات في كأس المدارس والفرجان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت ملاعب «ذا سفنس» مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في منصة أبطال دو لكرة القدم بكأسيها للمدارس والفرجان في دبي، وشهدت البطولة عودة بطل نسخة عام 2016 مدرسة المواكب قرهود التي حققت العلامة الكاملة، حيث تأهلت جميع فئاتها السنية إلى مرحلة الأدوار الاقصائية التي ستنطلق في دبي يوم 3 مارس المقبل، وشهدت تألقاً كبيراً لفرق الفتيات التي شاركت في البطولة.

من جانبه، أبدى كشاف لاليغا، ديفيد إغليسياس، إعجابه بالمستويات التي ظهر بها اللاعبون واللاعبات، وقال: «المستويات في تصاعد مُستمر، يبذل اللاعبون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز ولاكتشافهم من قبل كشافينا».