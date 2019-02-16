«حديد الإمارات» تفوز بسباق بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز فريق شركة حديد الإمارات (إيمارتس ستيل) بسباق بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع السنوي، الذي أقيم أول من أمس لمسافة 1.6 كم، في محيط مركز دبي المالي العالمي، وشارك فيه عدد قياسي من فرق كبرى شركات الأعمال بدبي.

استقطب الحدث، الذي نفدت بطاقاته للمرة الأولى هذا العام، ما يزيد على 100 شركة ومؤسسة من جميع أنحاء دبي، وتجاوز عدد العدائين المشاركين الـ1000، سلكوا مساراً جرى تصميمه خصيصاً للسباق، يمر بمبنى البوابة الرائع، حيث توزع الجمهور من أصدقاء المشاركين وزملائهم في قرية السباق لتحيتهم وتشجيعهم على الظفر بلقب «أسرع شركة في المدينة».

وجاء فوز فريق «حديد الإمارات» بالمركز الأول بعد أن قطع مسافة الدورات الـ10 (ميل واحد) أولاً، بزمن قدره 1:01:27، تلاه في المركز الثاني فريق سكاي دايف دبي، وفي الثالث بنك ستاندارد تشارترد.

ولتشجيع المشاركة النسائية في هذه السلسلة، أطلق المنظمون فئة جديدة هي «أسرع فريق للسيدات»، حيث فاز بأولى جوائزه في دبي فريق باركليز للسيدات، بزمن قدره 1:31:03، بينما فازت شركة «ريل استيت روكيتس» في فئة «أسرع فريق مختلط» بعد أن سجلت 1:06:30. وفاز فيليب كلارك بجائزة «أسرع عداء» مسجلاً زمناً قدره خمس دقائق و23 ثانية.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني، في تصريحات صحافية: «نحن سعداء برؤية هذا الاهتمام المستمر والمتزايد من قبل المجتمع، وقد لمسنا زيادة سنوية مطردة في أعداد المشاركين في الحدث وشركائه، وذلك منذ استضافه مركز دبي المالي العالمي في عام 2016، وتميز مضمار السباق لهذا العام بمنظر ممشى غيت أفنيو الذي شاهده كثير من العدائين للمرة الأولى، إذ يصل هذا الممشى بسهولة مركز دبي المالي العالمي ببعضه».