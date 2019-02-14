فوزنياكي تبحث عن لقبها الثاني في «تنس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود نجمة التنس الدنماركية، كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، إلى دبي الأسبوع المقبل، لبدء حملة انتزاع لقبها الثاني في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق في 17 الجاري، بمشاركة ألمع لاعبي ولاعبات الكرة الصفراء في العالم.

وعانت بطلة دبي نسخة 2011 بداية متعثرة هذا الموسم، حيث خسرت في الدور الثاني لبطولة أوكلاند أمام إحدى المتأهلات في التصنيف 152، قبل أن تخفق في الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة، وتودعها في الدور الثالث، إثر سقوطها أمام ماريا شارابوفا في ملبورن. غير أنها لم تستسلم تحت وطأة تلك النكسات، بل كانت لها حافزاً لبذل مزيد من الجهود، حيث قالت بعد هزيمتها في ملبورن: «أنا لاعبة أحب المنافسة، وأعشق الفوز، وأكره الهزيمة، وأمقت الخسارة أكثر من حبي للفوز، وهذا ما يحفزني على المضي قدماً كي أتحسن وأكون أفضل، خلال مقارعتي أفضل اللاعبات في العالم، ومحاولة الفوز في البطولات المهمة، لهذا السبب أنا هنا، وهذا ما أرغب في القيام به».