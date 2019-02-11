المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أروابارينا

حصل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على ترحيب كبير في استاد الوصل، في مباراة شباب الأهلي والنصر في الكأس، وذلك في الزيارة الأولى للمدرب الأرجنتيني لـ«الإمبراطور» منذ رحيله عن الفريق، وتوليه تدريب شباب الأهلي.

مؤتمر

وجهت الهيئة العامة للرياضة الدعوة إلى وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحافي الخاص بالإعلان عن وقائع منتدى الإمارات للمنشآت الرياضية، الذي سيُقام غداً بمقر الهيئة في دبي بشعار «الابتكار والذكاء الاصطناعي في المنشآت الرياضية».

سواريز

طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، إدارة نادي الشارقة الإسراع في حسم تجديد محترف الفريق البرايلي ويلتون سواريز، بعدما قدم مستويات فنية متطورة مع الفريق وحتى يكون أكثر تركيزاً مع الشارقة في المباريات المقبلة.