60 متسابقاً يتنافسون على سباق دبي للدرّاجات المائية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشهد شاطئ جميرا في دبي الساعة العاشرة صباح اليوم، انطلاق منافسات سباق دبي للدرّاجات المائية (الجولة الرابعة من بطولة الإمارات الدولية)، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الجاري.

وتبدأ المنافسات مبكراً من خلال التدريب الرسمي بداية من التاسعة ولمدة 45 دقيقة للمشاركين في جميع الفئات من أجل التعرف إلى كورس ومسار السباق، وأهم نقاط الالتفاف، قبل انطلاق السباقات الساعة العاشرة إلا ربعاً يعقبها في الثانية ظهراً الفترة المسائية، ومن ثم تتويج الفائزين.

وتشمل فئات التنافس 12 فئة هي واقف محترفين جي بي 1 وجالس جي بي 3 مواطنين، وواقف جي بي 2 وواقف مخضرمين جي بي 2 ستوك وجالس جي بي 2 وواقف جي بي 3 (3) ناشئين 13-15 سنة وواقف جي بي 3 (2) ناشئين 10-12 سنة، وواقف جي بي 3 (1) ناشئين وجالس جي بي 4 سبارك وجالس جي بي 1 محترفين، والحركات الاستعراضية (فري ستايل) هايدرو فلاي.

ويواجه نجوم الإمارات تحدي أبطال العالم في الحدث الكبير اليوم من مختلف قارات العالم يمثلون دول بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك والنمسا والمجر واليابان والكويت ومصر والمغرب.