ترشيح ناصر المعمري مجدداً لعضوية «القوى الآسيوي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الامارات لألعاب القوى عن ترشيح نائب رئيس الاتحاد، ناصر المعمري، لعضوية الاتحاد الاسيوي لألعاب القوى مجدداً، وتسمية المستشار أحمد الكمالي، وسحر العوبد، لحضور الاجتماعات دعماً له، كما تمت تسمية سحر العوبد، متحدثة رسمية للاتحاد. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي قرر تسمية كل الوفود التي ستترأس أو تشرف على المنتخبات المشاركة في الاستحقاقات الخارجية أو الاجتماعات الدولية والقارية المقبلة.

وطالب رئيس اتحاد ألعاب القوى، المستشار أحمد الكمالي، في تصريحات صحافية، بضرورة تكاتف الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الجميع، والتي تصب في خانة المصلحة العليا لأم الألعاب الإماراتية.