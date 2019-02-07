شباب الأهلي يقيد الفلسطيني اليماني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت شركة شباب الأهلي لكرة القدم إجراءات قيد اللاعب الفلسطيني أحمد اليماني في قائمة الفريق، ضمن شروط التعاقد مع اللاعبين المقيمين في الدولة. ونشر اتحاد الكرة، على موقعه الرسمي، تحديثاً لقائمة شباب الأهلي، بإضافة اسم أحمد اليماني، بعدما أكمل النادي إجراءات قيده، وفقاً للشروط الجديدة، التي تسمح بالتعاقد مع اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، في حال امتلاكهم إقامة في الدولة، مع إلغاء شرط إقامتهم لمدة ثلاث سنوات. واليماني صانع ألعاب وجناح، ويبلغ 19 عاماً، وسبق له التدرب مع الفريق بمسماه الأهلي سابقاً في المراحل السنية.