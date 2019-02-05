المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هدية

حصل لاعب فريق العين، ريان يسلم، على هدية قيمة من زميله في الفريق، سعد خميس، عبارة عن حذاء رياضي من ماركة أديداس، ونشر ريان صورة عبر حسابه في «إنستغرام»، قدم من خلالها شكره إلى زميله على الهدية.

عبدالرحمن

استقبل مدافع فريق الوصل، عبدالرحمن علي، أمس، مولوده الثاني الذي أطلق عليه اسم «عمر»، وتلقى اللاعب العديد من رسائل التهنئة من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كان قد نشر خبر استقباله المولود.

مفاوضات

لايزال أحد أندية القمة في الدوري يواصل مفاوضاته مع أحد لاعبيه الأجانب، لتجديد عقده مع الفريق للموسم المقبل، خشية انتقاله إلى أندية منافسة، بعد تألقه بشكل لافت للأنظار في الدور الأول.