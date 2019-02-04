بيترا كفيتوفا تشارك في «تنس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت نجمة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة الثانية عالمياً، مشاركتها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 17 الجاري إلى الثاني من مارس المقبل.

وتتطلع بطلة تنس دبي 2013 إلى إحراز لقبها الثاني في الحدث، على ضوء انطلاقتها القوية مطلع الموسم الجاري، الذي شهد تتويجها ببطولة سيدني للمرة الثانية بعد فوزها الأول في 2015، ووصولها إلى نهائي أستراليا المفتوحة، لتقترب كثيراً من التربع على قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها. وعلى الرغم من إخفاقها في إضافة لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» (بطلة ويمبلدون مرتين)، إلا أنها خطفت قلوب الملايين من عشاق الكرة الصفراء حول العالم عندما تابعوا تقبلها للهزيمة في ملبورن بصدر رحب عبر شاشات التلفزيون.