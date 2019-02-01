إقبال كبير على المشاركة في «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في شواطئ دبي، أول من أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك لفئتي الكنعد والسكل، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2018-2019 وتستمر حتى عصر الغد.

وتحظى بطولة دبي لصيد الأسماك في نسختها الجديدة لموسم 2018-2019 برعاية جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والناقلة الوطنية (طيران الإمارات)، ومعرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ27 لعام 2019، وبي آند أو ماريناس التي تستضيف أيضاً مقر الفعالية في مرفأ الصيادين (جميرا 5).

وتشهد الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك مشاركة كبيرة بوصول عدد المتسابقين إلى 60 متسابقاً، سيتنافسون على مدار أربعة أيام، من يوم أول من أمس، حتى موعد الختام وتتويج أبطال الجولة الثانية غداً.