بطولة خماسيات كرة القدم تنطلق 4 فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن معهد دبي القضائي أن دورة هذا العام 2019 من «بطولة خماسيات كرة القدم» ستحمل اسم «بطولة التسامح»، وستنطلق يوم الرابع من فبراير المقبل، بلقاء محاكم دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 مارس المقبل. وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس مجموعات: ضمت المجموعة الأولى محاكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومطارات دبي، وضمت المجموعة الثانية النيابة العامة وبلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري واقتصادية دبي، وضمت الثالثة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وجمارك دبي وتعاونية الاتحاد ودائرة الأراضي والأملاك، وضمت الرابعة الإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الصحة والتميمي ومشاركوه، وضمت الخامسة شرطة دبي ومؤسسة تاكسي دبي والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات.