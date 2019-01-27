فوز «الحبتور» و«ديزرت بالم» في كأس دبي للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد اليوم الافتتاحي لبطولة كأس دبي الفضية للبولو، مهرجان أهداف، حيث تم تسجيل 35 هدفاً في مباراتين؛ جمعت الأولى بين فريقي الحبتور وزيدان وانتهت بفوز الحبتور 11 -7، وفي المباراة الثانية فاز فريق ديزرت بالم على فريق مهرة 11 -6، وبهاتين النتيجتين يكون فريقا الحبتور وديزرت بالم قد اجتازا عقبة كبيرة في مشوار البطولة.

من جانبه، أعرب محمد الحبتور عن سعادته بالفوز على زيدان، معتبراً أن فريقه بهذا الفوز قد اجتاز عقبة كبيرة حيث كانت خطته تعتمد على أن هناك عقبتين في طريقه هما فريقا زيدان والإمارات.

وأشار الحبتور إلى أن فريقه تدرّب ثلاث مرات فقط، مؤكداً أن فريقه لايزال لديه الكثير مما يمكنه تقديمه بعد أن يزداد تجانسه وتفاهم اللاعبين، وتوقع أن يظهر هذا في مواجهة فريق مهرة، التي ستُقام اليوم.