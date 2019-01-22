3 وديات للمنتخب الأولمبي استعداداً لـ «أولمبياد 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاد المنتخب الأولمبي لكرة القدم للتجمع، مساء أمس في دبي، لتدشين المحطة الرابعة من محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق شهر مارس المقبل. ويخوض الأبيض الأولمبي ثلاث مباريات ودية مع منتخب الأردن 24 الجاري، فيما يلاقي نظيره السوري يومي 26 و28 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعباً هم: ماجد راشد المحرزي، أحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء)، أحمد محمد يسلم (بني ياس)، زايد عبدالله بريك، أحمد فوزي جوهر، عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة)، عادل سبيل موسى (دبا)، علي عيد غميل (دينامو زغرب)، ماجد سرور، عبدالله ناصر المازمي (الشارقة)، إسماعيل خالد خميس، رائد رضا غلوم، خلفان حسن (شباب الأهلي دبي)، محمد علي (عجمان)، جاسم يعقوب (النصر)، محمد راشد الحمادي، أحمد راشد، طحنون الزعابي، عبدالله الكربي، خالد إبراهيم الظنحاني (الوحدة)، عبدالله جاسم، علي صالح، سهيل عبدالله (الوصل).