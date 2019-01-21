5 أرقام مخيفة للمنتخب قبل مواجهة قيرغيزستان

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يخوض المنتخب الوطني مواجهة تعدّ سهلة نظرياً، في دور

الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، عندما يلتقي «الأبيض» منتخب قيرغيزستان، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في البطولة القارية، لكن رغم ذلك أفرزت إحصاءات المنتخب الوطني في دور المجموعات خمسة أرقام مخيفة، يجب أن يعمل الجهاز الفني على تحسينها قبل بداية الأدوار الإقصائية.

ويعدّ الرقم السلبي الأكبر بالنسبة لإحصاءات المنتخب الوطني، هو احتلال «الأبيض» المركز الـ19 في قائمة المنتخبات الأكثر تسديداً على المرمى، بنسبة بلغت 38.5% من مجموع تسديدات اللاعبين في المباريات الثلاث التي خاضها الفريق في دور المجموعات، وهو ما يعني أن هناك منتخبات ودّعت البطولة تتفوّق على المنتخب الوطني في نسبة التسديدات باتجاه المرمى، ولا يقتصر هذا الرقم على توضيح حجم قوة هجوم «الأبيض»، إذ يحتل الفريق المركز لـ11 في قائمة المنتخبات التي نجحت في تحويل تسديداتها على المرمى إلى أهداف، وبلغت نسبة نجاح لاعبي المنتخب 15.4% فقط.

أما ثاني الأرقام المخيفة، أن المنتخب الوطني صنع خمس فرص خطرة فقط، في المباريات الثلاث أمام البحرين والهند وتايلاند، ليحتل المركز العاشر في قائمة المنتخبات الأكثر صناعة للفرص في دور المجموعات، بينما احتل المركز العاشر أيضاً في قائمة المنتخبات التي كانت أكثر دقة في التمريرات خلال المباريات، إذ سجل «الأبيض» نسبة 79.4% بمجموع تمريرات بلغ 1526 تمريرة، التي وضعت الفريق في المركز السادس كأكثر المنتخبات تمريراً للكرة.

ويعدّ معدل إحراز المنتخب الوطني للأهداف في المباراة الواحدة من الأرقام المخيفة التي تؤرق الجهاز الفني، بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إذ بلغت نسبة المنتخب 1.3 في المباراة الواحدة، ليحتل المركز التاسع في قائمة المنتخبات في البطولة.

وكان أقل معدلات «الأبيض» في نسبة الاختراقات الناجحة للاعبين في المباريات الثلاث، باحتلال المنتخب الوطني المركز الـ22، بنسبة اختراقات بلغت 14.3% فقط، علماً بأن الفريق حاول الوصول إلى مرمى منافسيه 42 مرة، ليحتل بها المركز الـ14 في لائحة الترتيب، التي يتفوّق فيها منافسه منتخب قيرغيزستان بنسبة بلغت 15.1%، وعدد محاولات بلغ 53 مرة.

على الرغم من تركيز الجهاز الفني للمنتخب الوطني على الجوانب الدفاعية، فإن أرقام الفريق لم تكن مبشّرة، إذ يحتل «الأبيض» المركز الـ19 في قائمة المنتخبات الأكثر ربحاً للمواجهات المباشرة بين اللاعبين، بمعدل بلغ 286 مرة، مقارنة بمنتخب قيرغيزستان، الذي احتل المركز الرابع بنسبة بلغت 333 مرة، في المقابل احتل المنتخب الوطني المركز

الـ13 في قائمة المنتخبات الأكثر تسديداً على المرمى، سواء باتجاه المرمى أو خارجه، بنسبة بلغت 26 تسديدة.

أما أبرز الأرقام الإيجابية للمنتخب الوطني كانت احتلاله المركز الأول في قائمة المنتخبات الأقل ارتكاباً للمخالفات بعدد بلغ 29 مخالفة في المباريات الثلاث، كما أنه في المركز الأول ضمن المنتخبات التي لم يحصل لاعبوها على الإنذار الثاني أو الطرد المباشر.

الأرقام الخمسة

1- المنتخب يحتل المركز الـ19 في قائمة المنتخبات الأكثر تسديداً على المرمى.

2- صنع الفريق خمس فرص خطرة فقط في ثلاث مباريات.

3- 1.3 معدل إحراز المنتخب الوطني للأهداف في المباراة الواحدة.

4- يوجد في المركز الـ22 في نسبة الاختراقات الناجحة.

5- يحتل المركز الـ19 في قائمة المنتخبات الأكثر ربحاً للمواجهات المباشرة بين اللاعبين.