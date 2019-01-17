سيمونا هاليب تشارك في «تنس دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي تنطلق 17 فبراير المقبل، بعد غياب عن الحدث دام ثلاث سنوات، وتتطلع المصنفة الأولى عالمياً إلى استعادة اللقب الذي أحرزته في عام 2015، حيث واصلت منذ ذلك الحين مشوار تألقها في عالم الكرة الصفراء، وبلغت قمة اللعبة عندما فازت بإحدى البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».

وتضم قائمة لاعبات التنس المشاركات في بطولة دبي، إلى جانب هاليب، كارولين فوزنياكي، وأنجليليك كيربر، ونعومي أوساكا، حاملات ألقاب البطولات الأربع الكبرى، وكذلك إلينا سفيتولينا، بطلة دولية دبي مرتين، وبيترا كفيتوفا، الفائزة مرتين ببطولة ويمبلدون، وبطلتي جراند سلام السابقتين، غاربين موغوروزا وإيلينا أوستابينكو.

وقال مدير البطولة، صلاح تهلك: «أمام سيمونا هاليب تحديات كبيرة في دبي، غير أنها أثبتت دوماً قدرتها على التغلب على جميع التحديات، ونتطلع إلى أسبوع مليء بالحماسة والإثارة، خلال مسعاها للاحتفاظ باللقب».