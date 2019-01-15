نجوم «الأخضر» في ضيافة «دبي مول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جذب دبي مول أنظار واهتمامات لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم، خلال يوم الراحة الذي منحه لهم المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أول من أمس، اذ توجه 21 لاعباً من قائمة الأخضر التي تضم 23 لاعباً لقضاء يوم كامل في جولة حرة في المول، تناولوا خلالها وجبة الغداء وشراء بعض الأغراض الخاصة بهم.

بينما غادر الثنائي عمر هوساوي، وأيمن الخليف، فقط مع بعض الجهازين الفني والإداري في الحافلة التي أقلَّتهم إلى أبوظبي، عقب مباراة لبنان في الجولة الثانية من كأس آسيا 2019، اذ انتظموا في معسكر مغلق هناك تحضيراً لمباراتهم الأخيرة في المجموعة الرابعة.

وكافأ «بيتزي» نجوم الأخضر بيوم راحة من التدريبات وترك لهم حرية التجول حتي الـ12 من منتصف ليلة الاثنين.