مجلس دبي الرياضي يُهدي كتاب «قصّتي» إلى الموظفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وزّع مجلس دبي الرياضي، كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «قصتي»، الذي يتضمن 50 قصة من تجارب صاحب السمو الحياتية الثرية، على جميع منتسبي المجلس الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه الهدية الثمينة التي تحمل قصص مواجهة تحديات، وصناعة نجاحات، وبناء وطن، وتأهيل الأجيال للمستقبل. ويحرص مجلس دبي الرياضي على توزيع جميع كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الموظفين فور صدورها، لما تضمّه في صفحاتها من حكمة ورؤية وتجارب صاحب السمو، التي يحرص على مشاركتها مع الجميع إيماناً من سموّه أن لكل فرد دوراً مهماً في هذه الحياة، وأن هذه القصص والتجارب ستلهم الأجيال لأداء دورهم تجاه الوطن والمجتمع.