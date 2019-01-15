«أبيض السيدات» يتعادل مع البحرين في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعادل المنتخب الوطني للسيدات مع منتخب سيدات البحرين بهدف لكلٍ منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول من أمس، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بنادي المحرق البحريني، في ختام مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات 2019.

سجلت هدف المنتخب الوطني اللاعبة العنود فالح العنزي في الدقيقة (35)، بينما سجلت لمنتخب البحرين اللاعبة حصة العيسى في الدقيقة (19).

وقدمت لاعبات المنتخب أداءً فنياً جيداً خلال مباريات البطولة، التي شارك فيها خمسة منتخبات فقط (الإمارات، الأردن، البحرين، فلسطين ولبنان) من أصل 12 دولة منتمية لاتحاد غرب آسيا.