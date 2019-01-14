حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين عضوين في نادي دبي للشطرنج والثقافة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (1) لسنة 2019، الخاص بتعيين أعضاء في مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وتم صدور القرار بموجب القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته لسنة 2017، والقرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتضمّن تعيين سعيد يوسف عبدالله شكري، وأمل عبدالعزيز عبدالرحمن العارف، عضوين في مجلس الإدارة.

وحدد القرار مدة عضويتهما في مجلس الإدارة لتكون للمدة المتبقية للعضوية في المجلس المشكل بموجب القرار رقم (2) الصادر في شهر مارس 2018، الذي تم فيه تشكيل مجلس إدارة النادي، كما تضمن القرار العمل به من تاريخ صدوره.