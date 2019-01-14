مربط دبي يحصد ذهبيتين وفضية في بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل مربط دبي للخيول العربية حضوراً متميزاً في بطولة عجمان لجمال الخيل العربي، التي اختتمت فعالياتها مساء أول من أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، وولي عهده سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي. وتمكّن مربط دبي من إحراز ذهبيتين لكل من «دي شخاط»، وهو من الفحل البطل الأممي «دي خطاف» والفرس الجميلة «دي شيرين» في بطولة الأمهر بعمر السنة، والمهرة «دي شيهانة» من الفحل أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر «إف إي إل رشيم» والبطلة العالمية الفرس «دي شهلا»، بالإضافة إلى مركز الوصافة وفضية للمهرة بعمر السنة «دي شعلة». كما أحرز مربط دبي جائزة جواد الإمارات الرائد بالمهرة «دي شيهانة».