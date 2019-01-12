الوصل يتخطّى عقدة الشارقة وينتزع المركز الثالث في دوري السلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وضع فريق سلة الوصل حداً لهزائمه أمام الشارقة، بعد أن فاز بالمواجهة الثالثة بينهما «98-94» أول من أمس، ضمن المرحلة الرابعة من إياب الدور التمهيدي في الدوري العام. وشهدت المرحلة فوز النصر على العين «96-67»، والبطائح على بني ياس «89-71»، والجزيرة على الوحدة «105-89»، وحامل اللقب شباب الأهلي على الظفرة «88-65». ويتصدر النصر بـ25 نقطة بفارق نقطة عن شباب الأهلي، والوصل ثالثاً بفارق الأهداف عن الشارقة وبـ23 نقطة لكليهما، والبطائح خامساً بـ20 نقطة، وجاء بني ياس سادساً والجزيرة سابعاً والظفرة ثامناً، والوحدة تاسعاً والعين في المركز العاشر.