فوز كبير لـ «غنتوت» على «ديزرت بالم» في كأس جمعية الإمارات للبولو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق فريق غنتوت للبولو النتيجة الأكبر في منافسات بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري، وفاز على فريق ديزرت بالم، بـ«درزن» من الأهداف مقابل خمسة أهداف ونصف الهدف، ليرفع راية التحدي لبقية الفرق الخمسة المشاركة في البطولة، التي تحتضنها ملاعب منتجع ونادي ديزرت بالم لغاية 18 من الشهر الجاري.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة بجولتها الثانية، التي تشهد مباراتين تقام الأولى في الثانية ظهراً، وتجمع بين فريقي أبوظبي وديزرت بالم، وتعقبها في الرابعة عصراً المباراة الثانية والأبرز بمواجهات البطولة، عندما يواجه فريق الإمارات بقيادة سموّ الشيخة ميثاء فريق غنتوت بقيادة علي المري.