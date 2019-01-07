3 فئات في سباق فئة واقف ناشئين للدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فصل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية سباق فئة واقف ناشئين بحسب الفئات العمرية، تماشياً مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة، وسيشمل ثلاث فئات (فئة واقف ناشئين جي بي 3.1 من عمر 8 إلى 9 سنوات، فئة واقف ناشئين جي بي 3.2 من عمر 10 إلى 12 عاماً، فئة واقف ناشئين جي بي 3.3 من عمر 13 إلى 15 عاماً).

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الرياضات البحرية على كشف مواهب ومتسابقين جدد في الدراجات المائية، وتشجيعاً لمتسابقي فئة واقف ناشئين جي بي 3.

واعتمد اتحاد الرياضات البحرية ابتداء من موسم 2019 شعاراً جديداً لبطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، يستخدم في جميع النتائج والأخبار الخاصة بالبطولة.