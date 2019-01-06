حمدان بن محمد يشهد حفل افتتاح كأس آسيا

المصدر: إبراهيم الديب وسيد مصطفى وأحمد طارق ومنصور السندي - أبوظبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حفل افتتاح كأس آسيا 2019، أمس، في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة.

وشهد الحفل كذلك اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة، وحميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس الفخري للجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إضافة إلى ضيوف شرف من مختلف أنحاء العالم، وجمهور غفير ملأ مدرجات استاد مدينة زايد.

وتميّز الحفل الذي أقيم تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالإبداع والبساطة، إذ استغرق 13 دقيقة، وتخلله أوبريت غنائي أحياه الفنانون حسين الجسمي وعيضة المنهالي وبلقيس، تحت عنوان «زانها زايد»، في ترسيخ لدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سيبقى رمزاً للإمارات وملهمها في كل وقت وكل حين، سيبقى القدوة والمثل في الخير وصناعته، في الحب ونشره، في السلام وتعميمه، بينما شهد الحفل فقرات شيقة أبرزت الوجه الحضاري لدولة الإمارات، والدعوة إلى القيم النبيلة والتسامح.

وكان أبرز ما ميّز الحفل أنه جاء بنكهة إماراتية خالصة، وبمشاركة 600 عارض قدموا ثلاث لوحات فنية «بجانب نماذج للصقور الضخمة، ونموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة». وتحوّل استاد مدينة زايد إلى منصّة حيّة للموسيقى والألوان والأجواء الحماسية.

وشارك لاعب الوصل حسين يوسف «ميسي الإمارات»، في فقرات الحفل، إذ تقمّص شخصية (منصور) تميمة البطولة، وقام بإلقاء بعض الكلمات، كان أبرزها: «مرحباً بكم في أرض السلام.. مرحباً بكم في أرض الأحلام.. هذه أرضي هذه الإمارات».

استغرق الحفل 13 دقيقة، بمشاركة 600 عارض قدموا لوحات فنية ظهرت بشكل مميز ورائع.

شارك في فقرات حفل الافتتاح لاعب الوصل حسين يوسف الملقب بـ«ميسي الإمارات»، وتقمّص شخصية «منصور» تميمة البطولة.