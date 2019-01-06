عبدالقادر حسن: الجنس الناعم ساند الأبيض بقوة في المدرجات

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رئيس لجنة شؤون الجماهير في اتحاد الكرة عبدالقادر حسن، أن عملية دخول الجماهير للمدرجات لدعم المنتخب الوطني خلال مباراته، أمس، أمام نظيره المنتخب البحريني التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في افتتاح مباريات كأس أمم آسيا 2019، تمت بسلاسة وسهولة دون أي عقبات بسبب الحضور المبكر للملعب عند الساعة الرابعة عصراً، أي قبل نحو اربع ساعات من بدء المباراة وكذلك بسبب الترتيبات الجيدة التي تم وضعها من قبل اتحاد الكرة بالتنسيق المحكم مع الجماهير ورابط مشجعي الأندية المختلفة، بدءاً بتوفير حافلات نقل الجمهور وكذلك توفير التذاكر المجانية من قبل اتحاد الكرة وتقديم التسهيلات اللازمة، معتبراً أن الجماهير شكلت لوحة رائعة في المدرجات لمساندة المنتخب. وأكد أنه كان هناك تفاعل وتجاوب كبير من قبل الجنس الناعم في الحصول على تذاكر الدخول ودعم المنتخب في المدرجات، والتواجد في المكان المخصص لهن في الملعب، لافتاً الى أنه بجانب الجمهور الإماراتي الذي تواجد بكثافة في المدرجات فإن جاليات عربية عدة تواجدت في الملعب لدعم الأبيض، مؤكداً أن الجالية السودانية تعد الأكثر تفاعلاً في الحصول على التذاكر وحجز أماكنها منذ وقت مبكر في المدرجات.

وقال عبدالقادر حسن لـ«الإمارات اليوم»: «الجماهير تفاعلت بإيجابية كبيرة مع حملة دعم المنتخب التي أعلن عنها منذ فترة تحت شعار (قدام يالابيض) وحظيت بدعم كبير سواء من قبل اتحاد الكرة أو مؤسسة اتصالات أو مختلف الجهات، خصوصاً الأندية وروابط مشجعي الأندية والجالية المقيمة في الإمارات، ونشكر الجميع على هذا التجاوب الكبير، وأتمنى أن تتواصل هذه الجهود الكبيرة في المباريات المقبلة للمنتخب».

وأشار عبدالقادر حسن الى أن اتحاد الكرة وفر نحو 8000 تذكرة لجماهير المنتخب بجانب 60 حافلة نقل مكنت المشجعين من الوصول بكل سهولة إلى الملعب.