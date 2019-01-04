كابيلو يتمنى خروجاً مبكراً للمرشحين الكبار في كأس آسيا

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق -دبي

أكد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، أن المنافسة في لقب كأس آسيا لن تخرج عن نطاق المنتخبات الكبيرة، لافتاً إلى أنه يتمنى مشاهدة بطل جديد في النسخة الـ17، أو على أقل تقدير تكرار سيناريو كأس العالم 2018 في روسيا الذي شهد مفاجآت بالجملة.

وقال كابيلو لـ«الإمارات اليوم» إنه يتمنى خروجاً مبكراً للمرشحين الكبار للقب الآسيوي، وأن يرى بطلاً جديداً للبطولة القارية، خارج نطاق منتخبات على غرار كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا.

وأكد المدرب الإيطالي الشهير على هامش حضوره مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13 الذي اختتم أمس، أنه سيتابع مباريات البطولة، خصوصاً أنه يهتم بالكرة الآسيوية، منذ أن خاض تجربة تدريبية في الصين، مؤكداً أن مستويات اللاعبين الآسيويين تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة.

وأضاف: في كل نسخة تفرض منتخبات معينة سيطرتها على البطولة، وأتمنى أن نشاهد بطلاً جديداً، أو سيناريو مثيراً مثلما حدث في مونديال روسيا بتأهل بلجيكا وكرواتيا وإنجلترا وفرنسا إلى نصف النهائي، وخروج أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في اللقب مبكراً مثل ألمانيا والبرازيل والأرجنتين، ما جعل كأس العالم تظهر بشكل مختلف، وتابع الجميع نهائياً مثيراً بين منتخب يشارك للمرة الأولى في المباراة الختامية وآخر لم يكن مرشحاً بقدر منتخبات أخرى.

وتابع: أعرف جيداً الكرة الصينية، كما تابعت اليابان والدوري الياباني، وأرى أنه على الورق بخلاف ما أتمناه، تعد كوريا الجنوبية واليابان أبرز المرشحين لبلوغ النهائي، إلى جانب أستراليا، لكن أتمنى أن يظهر وجه جديد مع مشاركة العديد من المنتخبات للمرة الأولى.

وعن حظوظ الأبيض، قال كابيلو إنه قادر على الوصول إلى النهائي والمنافسة في اللقب. وأوضح: منتخب الإمارات يخوض البطولة على أرضه ووسط جمهوره، ما يمنحه أفضلية في أي مباراة، لكن على اللاعبين تجنب الوقوع تحت ضغط هذه الأفضلية.

وقال إن مدرب المنتخب ألبيرتو زاكيروني لديه فكر ممتاز، ويستطيع تحقيق إنجاز مع الكرة الإماراتية. وتابع: زاكيروني اسم معروف في عالم التدريب، ويتميز بالجوانب التكتيكية، وأرى أن «الأبيض» إذا استفاد من إمكاناته، ونفذ اللاعبون الخطط التي يضعها، فسيصلون إلى أبعد نقطة في البطولة.

وتحدث عن العرب في أوروبا، وقال إن هناك مجموعة رائعة منهم على رأسهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. وأشار إلى أن اللاعب العربي بطبيعته لاعب حماسي، وأن العرب في آسيا يحتاجون إلى التركيز والالتزام الخططي للتألق في البطولة.

كابيلو أكد أنه إذا التزم لاعبو الأبيض بخطط زاكيروني فسيصلون إلى أبعد نقطة في البطولة الآسيوية.