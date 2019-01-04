منتخب السيدات يغادر اليوم إلى البحرين للمشاركة في «غرب آسيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُغادر منتخب السيدات لكرة القدم، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة غرب آسيا للسيدات، التي يستضيفها استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة من 7 إلى 15 الجاري، ويشارك فيها بجانب البحرين والإمارات، كل من الأردن وفلسطين ولبنان، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن خوض منتخبنا المباراة الافتتاحية أمام الأردن، الإثنين، تليها مباراة منتخب البحرين والمنتخب اللبناني.

ويشهد يوم 9 يناير إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين البحرين وفلسطين، فيما تجمع الثانية أبيض السيدات ولبنان، وتستكمل يوم 11 الجاري بإقامة لقاءين يجمع الأول بين الأردن ولبنان، والثاني بين الأبيض ومنتخب فلسطين، فيما يشهد 13 من الشهر نفسه إقامة مباراتين، تجمع المباراة الأولى بين الأبيض والبحرين، فيما يلاقي الأردن فلسطين. وتختتم المواجهات يوم 15 الجاري.