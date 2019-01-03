35 دولة تشارك في كأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: أحمد طارق ــ العين

أعلنت مؤسسة مدينة ميدان عن تفاصيل النسخة الـ12 من بطولة كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، لمسافة 160 كيلومتراً، التي ستقام غداً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 400 فارس وفارسة من 35 دولة.

وأكد المدير العام لنادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب، أن بطولة كأس محمد بن راشد للقدرة تتصدر روزنامة فعاليات سباقات القدرة الدولية للفروسية على الدوام، مشيراً إلى أنه الحدث الأهم الذي يترقبه الفرسان والفارسات بشغف كل عام، موضحاً أن النسخة الـ12 ستشهد مشاركة قياسية، بعدما شهدت السباقات الثلاثة الأولى مشاركة 750 فارساً وفارسة، بينما وصل عدد الخيول المسجلة للسباق الرئيس 400 خيل، كما سيشارك في تحكيم المنافسات حكام من 18 دولة.

وقال، في مؤتمر صحافي: إن البطولة تعد تكريماً واحتفالاً سنوياً، يشهد التأثير الذي تركته مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رياضة سباقات القدرة ورياضة الفروسية الدولية عموماً، إذ تضافرت رؤية سموه مع شغفه برياضة الفروسية، لترتقي ببطولة القدرة إلى مكانة رفيعة بين الرياضات عالمياً وإقليمياً.

وأضاف: «بدأ هذا المهرجان بإقامة سباق واحد يحمل اسم كأس محمد بن راشد للقدرة، ثم توسع المهرجان ليضم أربع منافسات جعلت المهرجان مركز الاهتمام في موسم سباقات القدرة في الدولة، والذي ينتظره المتنافسون والجمهور بشغف بالغ».

وتابع: «نود بهذه المناسبة أن نعرب عن خالص امتناننا للرعاة الرئيسين، وهم: لونغين والطاير وعزيزي، لما يقدمونه من دعم لرياضة الفروسية في دبي وحول العالم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي: «نفخر في شركة عزيزي للتطوير العقاري بالمشاركة في مهرجان كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بوصفها راعياً رئيساً شريكاً لمجموعة ميدان، وقد كان شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مصدر إلهام كبير لنا في الترويج لسباق القدرة، الذي يزرع في نفوس المشاركين قيم الشجاعة والإصرار والمثابرة، وبصفتنا شركة رائدة للتطوير العقاري في دولة الإمارات، نلتزم بدعم الفعاليات التي تحتفي برؤية القيادة الحكيمة للدولة، ولعب دور مهم في تعزيز صورة دبي كوجهة تنافسية للرياضات على المستوى الدولي».

في المقابل، أعرب المسؤول الإقليمي لشركة لونغين، باتريك عون، عن سعادته بمشاركة الشركة في رعاية الحدث، قائلاً: «لونغين بصفتها الشريك الرسمي، وحافظة الوقت الرسمية، وأيضاً المؤقِّت الرسمي في ميدان، تفتخر بأن تشارك هذه السنة مجدداً في فعاليات كأس محمد بن راشد للقدرة، وهي المسابقة الأبرز في موسم سباقات القدرة بالدولة».

«النسخة الـ12 ستشهد مشاركة قياسية، بعدما شهدت السباقات الثلاثة الأولى مشاركة 750 فارساً وفارسة». محمد عيسى العضب